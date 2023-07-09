Karabük- Zonguldak yolunda heyelan

KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonrası Karabük- Zonguldak Karayolunda heyelan meydana geldi.

Yaşanan sel sonrası Karabük- Zonguldak Karayolu Kayadibi ve Karakavuz köyü mevkisinde sel nedeniyle yol çöktü. Çöken yol nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, Devlet Su İşleri ile Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, heyelanın meydana geldiği yolda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gürel, yaptığı açıklamada, iki bölgede heyelanın yaşandığını söyledi.

İki gündür bölgemizde çok şiddetli yağışların olduğunu aktaran Gürel, "Özelikle Zonguldak ve Bartın taraflarında yoğun yağdıktan sonra Yenice ilçemizde etkisini gösterdi. Kayadibi köyünde böyle bir sıkıntı yaşadık. İki yerde şuan karayolu selden dolayı etkilenmiş durumda yolumuz kapalı ama Yortan üzerinden Zonguldak trafiği çalışıyor. Şimdi öyle bir sıkıntımız kalmadı. Birkaç köyümüzde sel baskınıyla alakalı ihbarlar var. Ama Allah'a şükür hiç can kaybı yok bu bizim için en büyük teselli. Makina parklarımız tamamen sahada şuanda, arkadaşlarımız sahada hepimiz görevimizin başındayız. Jandarmamız, emniyetimiz, Karayolları, Devlet Su İşleri, Özel İdaresi diğer kurumlar herkes görevinin başında vatandaşımızın yanındayız. İnşallah sorunsuz bir şekilde atlatacağız. Tabi gece geç saatlere kadar bu hava akımından kaynaklı bir sıkıntı var yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi aldık bekliyoruz, inşallah sorunsuz bir şekilde atlatacağız" dedi.