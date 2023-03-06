Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı Güncel Haberler Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından Taşocağı mevkisinde toprak kayması yaşandı. Kaya parçalarının düşmesi üzerine yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor. Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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