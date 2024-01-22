Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Karabük'te meydana gelen heyelan sonucu Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yaşanan toprak kayması nedeniyle polis ekipleri önlem alarak trafiği yönlendiriyor. Karayolları görevlileri ise yolun normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağışın ardından merkeze bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında toprak kayması yaşandı.
Yol kenarındaki tel kafesin yırtılması sonucu kara yoluna toprak kayan bölgede önlem alan polis ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.
Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.