Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı. Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük- Zonguldak yolu trafiğe kapandı. İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve kaya parçaları düştü. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. AA / Ahmet Özler - Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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