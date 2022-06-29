Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük- Zonguldak yolu trafiğe kapandı.
İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve kaya parçaları düştü.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.
Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.
AA / Ahmet Özler - Güncel