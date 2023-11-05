Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da Gazze için camilerde dua edildi

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Karabük'te Esentepe Yeşil Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın hayatını kaybedenler ile saldırı altındaki Gazze halkı için dua edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Hatip Camisi'nde yatsı namazı öncesi bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık bir aydır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkı için ellerini semaya açtı.

Filistinliler için edilen duanın ardından, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, yaptığı konuşmada, silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden şehit edildiklerini belirtti.

Düzce

Düzce'de de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Kent merkezindeki Cedidiye Camisi'nde yatsı namazı öncesinde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra yoğun bombardıman ve ambargo altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli Müslümanların kurtuluşu için dua edildi.

Sakarya

Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra vatandaşlar Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.