Karabük Yolunda Yangın Sebebiyle Trafik Durdu

Güncelleme:
Kastamonu-Karabük yolunun bir kısmı orman yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yangınla mücadele için geniş çaplı bir ekip müdahale ediyor ve üç köy tahliye edildi.

KARABÜK YOLUNUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu- Karabük yolunun İğdir- Toprakcuma arası, orman yangını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ilgaz-İsmetpaşa- Eskipazar üzerinden sağlannıyor.

3 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada bir başka açıklamada ise, yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ve kamyon ile toplam 47 araç ve 437 personelin müdahale ettiği bildirildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı, daha önce tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinin de AFAD koordinasyonunda boşaltıldığı duyuruldu. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
