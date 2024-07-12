Üye Girişi
Haberler

Karabük Yolunda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın Karabük yolu Ulupınar mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın istikametine gitmekte olan Radet Arslan (42) yönetimindeki 74 BS 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Radet Arslan, kızı Damla Arslan (11), babası Hasan Arslan (72), annesi Hatice Arslan (70) yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan baba Hasan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer aile üyelerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Radet Arslan'ın Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü'nde şoför olarak çalıştığı babası Hasan Arslan'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle Karabük'teki Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kontrol amaçlı gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabük Otomobil Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Bakmadan Geçme

13-14 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz'da Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanıyor: İşte Güncel Kesintiler ve Elektriklerin Ne Zaman Geleceği 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli?
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title