Karabük ve Samsun Üniversiteleri Sosyalfest 2025 İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Karabük Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesinin himayesinde yürütülen Sosyalfest için işbirliği protokolüne, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imza attı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Sosyalfest'in ilkinin geçen yıl Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlendiğini söyledi.

Sosyalfest ile gençlerin sosyal alanda ortaya çıkan insan-toplum merkezli sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerini ve ihtiyaçlarını yenilikçi modellerle karşılamalarını hedeflediklerini belirten Kırışık, "Gençlerin sosyal projelere ilgi göstermesini, pozitif gündemde olmalarını, pozitif üretim yapmalarını, sonuç odaklı çıktılar üretmelerini arzu ediyoruz. İkincisini bu yıl 3-4 Ekim'de Ankara Millet Bahçesi'nde yapmayı planlıyoruz. Toplam 6 milyon lira ödül dağıtacağız." dedi.

Sosyalfest için başvuruların 1 Ağustos'a kadar süreceğini, yarışmanın dört ana kategoride düzenleneceğini bildiren Kırışık, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk dünyası kategorisinde 5, ilahiyat ile sağlık kategorilerinde de 6 yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmalara lise, ön lisans, lisans ve üniversite öğrencileri projelerini gönderebilecek. Lisans üstü öğrencilerimizin proje göndereceği yarışma başlıklarımız da var. 18 yaş üstü bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın proje göndereceği yarışma başlıklarımız var. Türkiye'de çok sayıda üniversitemizle işbirliği protokolü imzaladık. Sosyalfest'e öğrencilerin katılmalarını ve projeyle başvurmalarını sağlamayı arzu ediyoruz."

Prof. Dr. Aydın ise imzalanan protokolü ülkenin akademik geleceğine yatırım olarak gördüklerini dile getirerek, "Sosyalfest gibi vizyoner bir organizasyona kurumsal paydaş olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Sosyal bilimlerin gücünü gençlikle buluşturmak, toplumların barış ve refah içinde yaşayabileceği bir gelecek için stratejik bir adımdır. Üniversitemiz, bu vizyon doğrultusunda katkılarını arttırarak sürdürecektir." diye konuştu.

Kırışık, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i de ziyaret ederek, Sosyalfest kapsamında fikir alışverişinde bulundu.