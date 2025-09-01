Karabük ve Kastamonu'daki Orman Yangınında 437 Kişi Tahliye Edildi

437 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Karabük'te başlayıp, Kastamonu'nun Araç ilçesine sınırlarındaki ormana sıçrayan yangın nedeniyle 437 kişi tahliye edildi. Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Kastamonu sınırına ulaştı. Yangına; 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve toplam 271 personel ile müdahale edildi. Kara unsurları alevlere müdahale ederken, havanın kararması nedeniyle helikopterler müdahaleye ara verdi.

Kastamonu Valiliği, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca 490 büyükbaş ve küçükbaş da köylerden çıkarıldı. Tahliye edilen vatandaşların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği belirtilirken, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Bünyamin KARACAN/ KASTAMONU,