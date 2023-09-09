Karabük ve Eflani'de yapılan operasyonda 31 bin 80 makaron ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Karabük merkez ve Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 31 bin 80 makaron ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Karabük merkez ve Eflani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 31 bin 80 makaron ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız yürütüyor. Eflani ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 26 bin 80 adedi dolu 5 bin adedi ise boş olmak üzere toplam 31 bin 80 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.K., hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, ekipler merkez Namık Kemal Mahallesinde bir adreste yaptıkları aramada iki adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheli A.Y. hakkında da SKM suçundan işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını bozacak her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi. - KARABÜK