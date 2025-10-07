Karabük ve Düzce'de öğrenciler Filistin için tek yürek oldu

Karabük ve Düzce'de öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, öğrenci Kübra Gül Balcı "Mescid-i Aksa" isimli şiiri okudu, öğrenciler Gazze temalı İngilizce şarkılar seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Filistin meselesinin insanlığın ortak vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "Bölgemizde ve tüm dünyada büyük hassasiyetle takip edilen Gazze meselesi hepimizi derinden üzmekte ve adalet arayışına yönlendirmektedir." dedi.

Meslek dersleri öğretmeni Yunus Özgün'ün yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Düzce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de öğrenciler "Gazze" koreografisiyle Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekti.

Gölyaka Şehit Ercan İlköğretim Okulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya geldi.

"Gazze" koreografisi oluşturan öğrenciler, daha sonra Filistin bayrağı açarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.