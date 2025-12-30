Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 174 köy yolu açıldı

Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan köy yollarından 174'ü ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yolların ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin Valilik koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında kar küreme, yol açma, yol genişletme ve taban temizliği faaliyetleri sonucunda 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu kış şartlarına rağmen sahada büyük bir özveriyle görev yapan İl Özel İdaresi ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımının sağlanması ve kırsalda hayatın aksamaması için il genelinde 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bartın

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 3, Ulus'ta 20 olmak üzere il genelinde 23 köy yolunun açılması için 18 iş makinesi ve 39 personelle çalışma yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışın devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Bolu

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 89 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.

Özel İdare ekiplerinin 124 personel ve 67 araçla yaptıkları çalışmalar sonucunda 39 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler, 50 köye ulaşım sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 17 köy yolundan 13'ü ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde kapalı 4 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.