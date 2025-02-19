Karabük ve Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakların çatılarının beyaza büründüğü kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Bolu'da ise sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda da görülüyor.
Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.
Öte yandan Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Yağış, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Kılıçarslan, Kültür, Salıbeyler, Yaşam Kent ve ?Yumrukaya köyü mevkilerinde etkili oluyor.