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Karabük ve Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Karabük ve Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakların çatılarının beyaza büründüğü kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde de etkili oluyor. Bolu'da ise sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda da görülüyor.

Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.

Öte yandan Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Yağış, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Kılıçarslan, Kültür, Salıbeyler, Yaşam Kent ve ?Yumrukaya köyü mevkilerinde etkili oluyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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