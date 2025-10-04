Haberler

Karabük ve Bolu'da Filistinli Çocuklar İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Karabük ve Bolu'da Filistinli Çocuklar İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük ve Bolu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek vermek için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini resimlerle ifade etti.

Karabük ve Bolu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek vermek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Karabük İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Filistin'e Destek Platformu ve Yetim Vakfı işbirliğinde Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yere serilen metrelerce uzunluğundaki resim kağıdına Filistin'le ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan çizimler yaptı.

Resim kağıdına, Filistin bayraklarının çizildiği, renkli boyalarla destek içerikli mesajların yazıldığı görüldü.

İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, gazetecilere, Filistin'de 2 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası ve saldırılarının, çocuklar başta olmak üzere siviller üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve oyun gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını kaydetti.

Filistinli çocukların en temel haklarının bile sistematik olarak ihlal edildiğini vurgulayan Şentürk, etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarla hem dayanışma örneği sergilendiğini hem de dünyaya barış, adalet ve insan hakları çağrısı yapıldığını ifade etti.

Bolu

Bolu Müftülüğü koordinesinde Filistinli çocukların son yıllarda maruz kaldıkları hak ihlallerine dikkati çekmek, onların sesi olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kent Meydanı'nda stant kuruldu.

Etkinliğe katılan aileler ve çocukları, Filistinli çocukların maruz kaldığı haksızlıklar ve şiddete karşı duyarlılıklarını resim çizerek anlatmaya çalıştı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın da etkinliğe destek verdi.

Bolu'da çizilen resimlerin, 80 ilden gönderilecek tuvallerle birleştirilerek 15 kilometre uzunluğundaki farkındalık eserinin parçası olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmayı gören sürücünün 'uyanıklığı' işe yaramadı! Dron kamerası her şeyi kaydetti

Sürücünün 'uyanıklığı' işe yaramadı! Dron her şeyi kaydetti
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.