Karabük ve Bolu'da Filistinli Çocuklar İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Karabük ve Bolu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek vermek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Karabük İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Filistin'e Destek Platformu ve Yetim Vakfı işbirliğinde Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yere serilen metrelerce uzunluğundaki resim kağıdına Filistin'le ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan çizimler yaptı.

Resim kağıdına, Filistin bayraklarının çizildiği, renkli boyalarla destek içerikli mesajların yazıldığı görüldü.

İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, gazetecilere, Filistin'de 2 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası ve saldırılarının, çocuklar başta olmak üzere siviller üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve oyun gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını kaydetti.

Filistinli çocukların en temel haklarının bile sistematik olarak ihlal edildiğini vurgulayan Şentürk, etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarla hem dayanışma örneği sergilendiğini hem de dünyaya barış, adalet ve insan hakları çağrısı yapıldığını ifade etti.

Bolu

Bolu Müftülüğü koordinesinde Filistinli çocukların son yıllarda maruz kaldıkları hak ihlallerine dikkati çekmek, onların sesi olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kent Meydanı'nda stant kuruldu.

Etkinliğe katılan aileler ve çocukları, Filistinli çocukların maruz kaldığı haksızlıklar ve şiddete karşı duyarlılıklarını resim çizerek anlatmaya çalıştı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın da etkinliğe destek verdi.

Bolu'da çizilen resimlerin, 80 ilden gönderilecek tuvallerle birleştirilerek 15 kilometre uzunluğundaki farkındalık eserinin parçası olacağı belirtildi.