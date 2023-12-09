Karabük Valisi Yavuz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ağırladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini misafir etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ı makamında ağırladı.

Ziyaretleri için Yalçın ailesine teşekkür eden Vali Yavuz, "Her ferdin, üzerinde emeği olan ve gönlünde müstesna bir yer tutan öğretmenlerimizin değeri paha biçilmezdir. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, fedakarlıkla sürdürdüğü görevini icra ederken uğradığı saldırıyla ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. Bir kez daha Aybüke öğretmenimize, hain saldırılar sonucunda şehit düşen ve ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.