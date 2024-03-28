Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Mobil Göç Noktası aracına ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Yavuz, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek de katıldı.