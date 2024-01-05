Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavuz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece" fotoğraflarını oylayan Yavuz, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Yavuz, " Deprem : Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Yavuz, Türkiye ve dünyada 2023'te yaşanan gelişmelerin fotoğraf karelerine yansıdığını belirterek, AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirleri ile çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Yavuz, 2023'ün depremlerle, savaşlarla ve afetlerle iç acıtan bir yıl olduğunu dile getirerek, "Hem deprem bölgesinde çekilen fotoğraflardan hem de Gazze'de İsrail'in zulmünü açık ve net gözler önüne seren fotoğraflardan hayata, habere ve spora dair fotoğraflarımızı seçtik. 2024, zulmün, şiddetin, savaşların ve afetlerin olmadığı, insanların sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.