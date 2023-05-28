Karabük Valisi Gürel ve Belediye Başkanı Vergili, oyunu kullandı

Karabük Valisi Fuat Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandı. Vali Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ile Anayasa İlkokulu'na geldi. Gürel çifti, 1219 numaralı sandıkta oy verdi. Belediye Başkanı Vergili de eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'nda 1200 numaralı sandıkta oy kullandı. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Elif Köse de Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu'nda oy verdi.