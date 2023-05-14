Karabük Valisi Gürel ve Belediye Başkanı Vergili, oyunu kullandı

Karabük Valisi Fuat Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili ve eşi Emine Vergili, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.