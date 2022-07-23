Karabük Valisi Gürel'e ziyaret Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Murat Süt, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Murat Süt, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti. Çelik ve Süt'ü makamında kabul eden Gürel, kent genelinde eğitim alanında yapılan çalışmaları anlattı. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da hazır bulundu. AA / Ahmet Özler - Güncel milli eğitim bakanlığı Rasim Çelik Karabük Güncel Haberler

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