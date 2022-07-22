Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret

AA - Ahmet Özler - Güncel
Karabük Valisi Gürel'den sporculara ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 16 farklı branşta başlatılan yaz spor okullarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 16 farklı branşta başlatılan yaz spor okullarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yapılan futbol eğitimini izleyen Gürel, 29 Haziran'dan itibaren başlayan, tamamı ücretsiz olan ve 6-18 yaş gruplarına hitap eden yaz spor okullarına bugüne kadar binin üzerinde sporcunun katılım sağladığını söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Gürel, tüm gençleri ve ailelerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu imkanlarından faydalanmaya, spor yapmaya ve tesisleri kullanmaya davet etti.

Gürel daha sonra güreş, tekvando, yüzme, voleybol ve jimnastik antrenmanlarını ziyaret ederek gençler, antrenörler ve velilerle sohbet etti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title