Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarını ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanan hayvan pazarını ziyaret etti. Melise köyü yakınlarındaki pazara gelen vatandaşlar, kurbanlıklarını aldı. Pazarı ziyaret eden Vali Fuat Gürel de satıcı alıcılarla sohbet etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanan hayvan pazarını ziyaret etti.

Melise köyü yakınlarındaki pazara gelen vatandaşlar, kurbanlıklarını aldı. Pazarı ziyaret eden Vali Fuat Gürel de satıcı alıcılarla sohbet etti.

Zaman zaman pazarlıklara aracılık eden Gürel, yaptığı açıklamada, pazarda arife yoğunluğu yaşandığını, sorunsuz bayram geçirmek için kentte denetimler yaptıklarını ifade etti.

Pazara gelen vatandaşların ve hayvan satıcılarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gürel'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da eşlik etti.