Karabük Valisi Fuat Gürel, çöken köy yolunda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Haziran'da su borusunun patlaması sonucu çökme yaşanan grup köy yolunda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gürel, yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Haziran'da su borusunun patlaması sonucu çökme yaşanan grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan yaşanan merkez ilçeye bağlı Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunu inceleyen Gürel, yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla milletin emrinde olduğunu aktaran Vali Gürel, yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını bildirdi.