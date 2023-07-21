Karabük Vali Yardımcısı ve Milletvekilleri Lavanta Hasadına Katıldı

Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile protokol üyeleri lavanta hasadına katıldı. Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyündeki 'Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, tarlayı ve hizmet binasını gezdi, distilasyon tesisinden lavanta yağı alımı işlemini izledi, yetkililerden bilgi aldı ve lavanta hasadı yaptı. Bahçenin büyük bir emekle oluşturulduğunu söyleyen Gürel, emeği geçen herkese teşekkür etti. Milletvekili Şahin, Karabük merkez ve ilçelerinde tarımsal faaliyetleri yeni projelerle geliştirebileceklerini belirtirken, Milletvekili Keskinkılıç da tüm ilçelerin iklim şartlarına uygun tarım yapılması gerektiğini kaydetti. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise özellikle Eflani ve Eskipazar ilçelerindeki bitkisel üretim alanlarında son yıllarda olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.