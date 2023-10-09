Karabük Üniversitesinde yöneticiler, protokol ve davranış kuralları konusunda bilgilendirildi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) akademik ve idari birim yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri" verildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) akademik ve idari birim yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Personel Daire Başkanlığınca hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen seminer, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Protokol Uzmanı Nihat Aytürk, akademik ve idari birim yöneticilerine protokol ve davranış kuralları hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, seminer sonunda Aytürk'e plaket ve çiçek takdim etti.

Seminere, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, fakülte dekanları, dekan yardımcıları, meslek yüksekokulu müdürleri ve müdür yardımcıları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, fakülte ve yüksekokul sekreterleri, akademik ve idari personel katıldı.