Karabük Üniversitesinde " Karabük'ten Gazze'ye İnsanlık Hattı" paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan panele, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, TRT Dış Haber Dairesi Müdürü Özcan Tikit, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Panelde konuşan Rektör Yardımcısı Solmaz, yaklaşık iki buçuk aydır Gazze'de devam eden soykırımı duyurmak, unutulmamasını sağlamak, haklı olanların haklılığını ortaya koymak amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini belirtti.

İki buçuk aydır bütün dünyanın soykırıma sessiz kaldığını bildiren Solmaz, "Toprağın gerçek sahiplerinin dışlandığı, sürüldüğü, katledildiği bir durum söz konusu. Bunun bütün dünyada unutulmaması için çaba sarf etmeliyiz. Dünyada yayıldıkça, duyuldukça, farklı coğrafyalardan farklı inançlardan insanların Filistin halkının haklılığını anladığı ve onlara karşı destek toplantıları yaptığı, bu açık hava toplantıları da olabiliyor kapalı alan toplantıları da olabiliyor ve haykırdıklarını görüyoruz. Bu tür toplantıların yapılması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş da 7 Ekim'den beri İsrail'in sistematik yalanlarıyla katliamlarını meşrulaştırmak için ortaya koydukları yalanlar ve dezenformasyonlarla mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O gün bugündür elimizden geldiğince ben ve çalışma arkadaşlarım, bütün dünyaya bu yalanları, İsrail'in yalanlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Hem Türkçe hem İngilizce hem Arapça hem Fransızca dillerinde İsrail devletinin resmi olarak ortaya koydukları yalan ve dezenformasyonları bir şekilde delilleriyle çürütüp bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz.

Dünyada bugün Türkiye dışında Filistinliler için İsrail'e karşı, İsrail'in algı operasyonlarına ve dezenformasyon çalışmalarına karşı kurumsal olarak mücadele eden bir devlet yok. Net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu mücadeleyi veriyor. Bu mücadele elbette bu ölümler ve bu zulüm karşısında bir karşı duruştur. Bu anlamda, İsrail'in yalanlarını durdurabilmek, en azından dünya kamuoyuna gerçekleri anlatabilmek pahasına bu çalışmaları yürütüyoruz."

Kardaş, İsrail'in algı operasyonlarının ilk defa karşılaşılan bir durum olmadığını belirterek, "İsrail algı üzerine kurulmuş bir devlet, algı üzerine yürümüş bir yapı, yalan üzerine kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla da bu yalanlarıyla mücadele etmek de en az bunlarla fiziki anlamda mücadele etmek kadar önemlidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kardaş, Türkiye'nin bugün İsrail'in bu yalanlarıyla mücadele etmeye çok net bir şekilde kararlı olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca 7 Ekim'den bu yana bu konuda birçok açıklama yaptı ve biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak bu konuda İsrail devletinin resmi makamlarının yaptığı tüm açıklamaları didik didik inceliyoruz ve yalan olanlarının tabi ki delilleriyle ortaya koyup bütün dünya kamuoyuna sunuyoruz. Şunu söylemek istiyorum, birçok konuda dünya kamuoyunu bu yalanlar noktasında uyarabilmeyi başardık."

Türkiye'nin Filistin meselesine bugün değil en başından beri sahip çıkan ve elinden gelen her çabayı gösteren bir ülke olduğunu hatırlatan Kardaş, şöyle konuştu:

"Bugünkü mücadele de yine bu hakikat mücadelesi işin bir tarafı ve bu mücadeleyi de bizler veriyoruz. Sizlerden de bu anlamda elbette destek istiyoruz. Bu mücadeleyi tek başına herhangi bir kurum, herhangi bir ülke, herhangi bir siyasi lider veremez. Hep beraber olursak verebiliriz. Sizden ricam sosyal medya üzerinden özellikle bu İsrail'in yalanlarıyla mücadele ederken bizlere katılmanız. Hep birlikte bu mücadeleyi verelim."

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Meryem Çolak'ın yaptığı panelde Dr. Öğretim Üyesi Şeydanur Tezcan Özer "Korku ile ümit arasında bir mücadele, Gazze", Dr. Öğretim Üyesi Selin Tekin Güven "Acil durum sonrası yardım ve destek faaliyetlerine sosyal psikolojik bakış açısı: Filistin soykırımına karşı toplumsal kimlik paylaşımı", yazar Halis Mutlu "Anlatılan İslam ile yaşanan İslam (Kudüs -Gazze)" ve Dr. Abdelrahman El-Farra "Filistin'deki direnişin durumu ve saha gelişmeleri" konularını ele aldı.

Panelistlerin konuşmalarının ardından saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli üniversite öğrencilerine yönelik temsili mezuniyet töreni düzenlendi.