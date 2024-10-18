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Karabük Üniversitesinde 2024-2025 Akademi Yılı törenle açıldı

Karabük Üniversitesinde 2024-2025 Akademi Yılı törenle açıldı
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kurulduğu günden bu yana KBÜ'yü ileriye taşımak adına emek sarf eden herkese teşekkür etti.

Yavuz, KBÜ'nün alanında uzman, yenilikçi ve özverili akademik kadrosu, hayata geçirdiği akademik işbirlikleri, projeleri ve sosyal etkinlikleriyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adından sıkça söz ettirdiğini belirtti.

KBÜ'nün çeşitli alanlarda kaydettiği başarıların, inançlarını bir kez daha pekiştirdiğini vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Karabük Valiliği olarak hayata geçirdiğimiz 'Eğitim Kenti Karabük' proje vizyonumuzun en önemli güç kaynaklarından biri ve paydaşı olan Karabük Üniversitesi, her geçen gün artan akademik başarıları, gerçekleştirdiği proje ve işbirlikleriyle Karabük'ü eğitimde marka şehir yapma hedefimize bizleri bir adım daha yaklaştırmaktadır. 'Eğitim Kenti Karabük' projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bin 660 faaliyet sonucunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 20 bine giren öğrenci sayımız 242'ye çıkmış, bu 242 öğrencimizin içerisinde 3'ü ilk yüze, 14'ü ise ilk bine girerek bizleri gururlandırmıştır. Bugün bu yavrularımız, bu gençlerimiz ülkemizin farklı üniversitelerinde Karabük'ü ve Karabüklü hemşerilerimizi temsil etmektedir."

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da KBÜ'nün 45 bine yakın öğrencisi, 2 enstitü, 17 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokul, 18 eğitim ve araştırma merkezi, 2 bin 158 akademik ve idari personeliyle Türkiye'nin 7. büyük üniversitesi konumunda olduğunu belirtti.

Üç alanda eş zamanlı vizyon projelerle ilerlemeye çalıştıklarına işaret eden Kırışık, "Sosyal bilimler alanında Sosyal Bilimler Festivali'yle, sağlık bilimleri alanında Sağlık Bilimleri Festivali'yle, mühendislik sahasında kurmuş olduğumuz çalışma takımları ile etkin ve başarılı bir proje ve yönetim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine etkili bir şekilde kurmuş olduğumuz ve ilerlettiğimiz 15 çalışma masasına sahip Kamu Politikaları Ar-Ge Merkezi ile Türkiye'de kamu politikalarına yön vermek, bilimi kamu politikalarına yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından araştırmacı-yazar Zeki Bulduk, "Türkiye Yüzyılı'nda Edebiyatın Rolü" isimli ilk dersi verdi.

Daha sonra Kırışık tarafından Bulduk'a teşekkür belgesi ve Türk bayrağı hediye edildi.

Tören, akademisyenlere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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