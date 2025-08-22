Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te İki Takımla Finale Kaldı

Karabük Üniversitesi'nin 'PARTECH' ve 'HİCAZ' takımları, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. 'PARTECH' takımı Türkiye birincisi olurken, 'HİCAZ' takımı da finale kalmayı başardı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda "PARTECH" ve "HİCAZ" takımlarıyla finalde yarışacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan "PARTECH" ile "HİCAZ" isimli hyperloop takımları İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

PARTECH Hyperloop Takımı, yarışmanın ön değerlendirme raporu sonuçlarındaki liderliğini, teknik tasarım raporu aşamasında da koruyarak, 135,16 puanla Türkiye birincisi oldu.

Aynı kategoride yarışan KBÜ'nün bir diğer ekibi HİCAZ Hyperloop Takımı ise 8'inci sırada yer alarak finale yükseldi.

Türkiye genelinde 17 takımdan ilk 15'inin finale kaldığı yarışmanın final???????i 26-31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
