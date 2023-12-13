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Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Festivali için iş birliği toplantısı gerçekleştirildi

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu'daki fakültelerin dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri ile Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında iş birliği toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, festival için yapılacak çalışmalar ve ortak projeler konuşuldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu'daki fakültelerin dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri ile Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 2-3 Mart 2024'te yapılacak Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Rektör Kırışık'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Erten, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Düha Koç katıldı.

İlçede Sosyalfest'e ilişkin yapılacak çalışmalar ve faaliyetler hakkında yol haritası oluşturulan toplantıda alınan ortak kararların uygulanması konusunda gerekli planlamalar yapıldı. Safranbolu'daki üniversite birimlerinin durum analizleri yapılarak, geliştirilmesi gereken alanların tespit edildiği görüşmede, ilçedeki üniversite birimlerinin iş birliği içerisinde çalışmaları ve ortak projeler yapılması konusunda kararlar alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu'nu ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, iş insanı Osman Yeşilyurt eşliğinde Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şevket Küçükzoroğlu ve Şube Müdürü Yüksel Aydemir'in de hazır bulunduğu ziyarette Akbaş, okulun eğitim öğretim ve fiziki durumu hakkında okul müdüründen bilgi aldı.

Daha sonra öğretmenler odasını ziyaret eden Akbaş, okulun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Fazlı Yeşilyurt'un oğlu Osman Yeşilyurt ile öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Kırışık Safranbolu Türkiye Karabük Festival Eğitim Güncel Haberler

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