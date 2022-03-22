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Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - İbrahim Yetkin - Güncel
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Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günüKONYA Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden babası Safa Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

KONYA Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden babası Safa Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Prof. Dr. Polat'ın babası Safa Polat vefat etti. Safa Polat için bugün Selçuklu Yazır Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Rektör Prof. Dr. Refik Polat, yakınları, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, üniversite mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Safa Polat'ın cenazesi omuzlarda taşınarak Yazır Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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