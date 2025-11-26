Karabük Üniversitesi'nin Yapay Zeka Projesi TUSAŞ tarafından Kabul Edildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin yapay zeka odaklı kompozit optimizasyon projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı'na kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Baran Öner ve Arda Çolak'ın, akademik danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı'nın üstlendiği "Kompozit Parçalar için AI&ML Destekli Stacking Optimizasyonu ve Drop-off Optimizasyon Çalışması" projesi, yüzlerce başvuru arasından seçilerek 2025-2026 dönemi için kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, kabul sürecinin üniversitenin yapay zeka alanındaki ivmesini gözler önüne serdiğini belirterek, "Karabük Üniversitesi olarak yapay zeka alanındaki tecrübelerimizle, öğrencilerimizin ve benim yapay tecrübelerim bu projeyi kabul almamızda önemli etken oldu. Üniversitemizin bu alanda yapmış olduğu yatırımlar şunu gösteriyor ki bu alanda artık biz de lider üniversitelerden biri olma yolunda ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ LIFT UP projesinin havacılık ve uzay sektöründe kullanılan kompozit malzemelerin katmanlı üretim sürecine yönelik olduğunu anlatan Avcı, bu malzemelerin hangi açılarda üretilmesi gerektiğinin yapay zeka modelleriyle sistematik şekilde optimize edileceğini aktardı.

Projede insan hatasını en aza indirecek algoritmalar geliştireceklerine değinen Avcı, kabul edilen bu çalışmayla Karabük Üniversitesini temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti.

Başkan Çetinkaya Şirinevler Mahallesi'ni ziyaret etti

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette mahalle sakinlerinin ilettiği talepler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere belediye ekiplerine aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Her görüş, her öneri şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için attığımız adımlara ışık tutuyor. Hem Şirinevler'de hem de Karabük'ün dört bir yanında mahallelerimizin ihtiyaçlarını sahada görerek çözüme kavuşturuyoruz. Hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karabük'teki ölümlü motosiklet kazasının davası ertelendi

Karabük'te geçen yıl yaşanan ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin dava ertelendi.

Motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu'nun Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarındaki kazada hayatını kaybetmesine yönelik kazayla ilgili davanın duruşması Karabük Adliyesinde görüldü.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Tulumoğlu'nun annesi Fatma ve babası Satılmış Tulumoğlu ile yakınlarının yanı sıra üyesi olduğu KASK Kafalılar Motosiklet Derneğinden arkadaşları katıldı.

Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2026'ya erteledi.