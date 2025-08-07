Karabük Üniversitesi'nden Tıp ve Mühendislik Öğrencilerine Burs Desteği

Karabük Üniversitesi, YKS'de ilk 100'e giren ve Tıp, Mühendislik, Doğa Bilimleri ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültelerini tercih eden öğrencilere aylık 3 bin lira burs verecek. Kontenjanın yarısı Karabük'te doğan ve 3 yıldır ikamet eden öğrencilere ayrıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) puan sıralamasında ilk 100'e girip Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri fakültelerini tercih eden öğrencilere aylık 3 bin lira burs verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üç fakülteden birine ilk üç tercihinde yerleşen ve YKS puan sıralamasında ilk 100'e giren öğrencilere, 10 ay 3'er bin lira burs verilecek.

Program kapsamında 100 kişilik kontenjanın 50'si Karabük'te doğmuş ve son 3 yıldır kentte ikamet eden öğrencilere, diğer 50'si ise farklı illerden başvuranlara ayrıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
