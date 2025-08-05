Karabük Üniversitesi'nden Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan orman yangınlarına karşı bilimsel temelli ve önleyici nitelikte "Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu" hazırlandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, raporda, yerleşim alanları ile ormanlık alanlar arasında tampon bölgelerin oluşturulması, yangın emniyet yol ve şeritlerinin artırılması, gece görüş donanımlı hava filosunun geliştirilmesi gibi öneriler bulunuyor.

Rapor, fiziksel altyapıya yönelik çözüm önerilerinin yanı sıra, yangın gönüllülerinin organizasyonu ve eğitimi, üniversitelerde yangınlara ilişkin bilimsel araştırmaların desteklenmesi, yapay zeka destekli yangın gözetleme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yangın kırımı uzmanlığı alanının kurulması gibi kurumsal ve teknolojik adımları da içeriyor.

Afet ulaşım ağı planlaması yapılması, tarım kaynaklı yangınların önlenmesine yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gibi politika düzeyinde müdahaleler de rapordaki başlıklar arasında yer alıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Karabük'te, üniversite bünyesinde böyle kıymetli bir çalışma yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Üniversitelerimiz sadece akademik başarılarıyla değil yeşil vatanın korunmasında da önemli rol üstleniyor. Karabük Üniversitesi'nin böyle bir çalışma yapmasını kıymetli buluyoruz. Yeşil mirasımıza hep birlikte sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.