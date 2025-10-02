Karabük Üniversitesi'nden 'Küresel Sumud Filosu' Saldırısına Kınama

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"na yapılan saldırıyı kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararası sularda masum kişilerin hayatını riske atan bu saldırının, insanlık değerlerini ve hukuk düzenini açıkça ihlal eden ağır bir suç olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğa sessiz kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İnsanlık adına sorumlular en kısa sürede hesap vermelidir. Karabük Üniversitesi olarak, barışın, adaletin ve insan haklarının yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."