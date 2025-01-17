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Karabük Üniversitesi'nde Atık Lastiklerin Yeniden Değerlendirilmesi Projesi

Karabük Üniversitesi'nde Atık Lastiklerin Yeniden Değerlendirilmesi Projesi
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Karabük Üniversitesinde geliştirilen projeyle atık lastikler inşaat ve zemin mühendisliği alanlarında değerlendirilecek. Proje, sönümleme mekanizmalarını anlamak ve yapıların güvenliğini artırmak amacıyla yeni deney yöntemleri geliştirecek.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) geliştirilen projeyle atık lastikler, inşaat ve zemin mühendisliği alanlarında değerlendirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan Keskin'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK destekli projeyle bilim dünyasında önemli yeniliğe imza atılması hedefleniyor.

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamına alınan projeyle yenilenebilir enerji alanına yönelik çevreye zarar veren atık lastikler yeniden değerlendirilecek.

Ayrıca projeyle inşaat ve zemin mühendisliği uygulamalarında belirsizlik oluşturan çarpma enerjisi sorunlarının çözümüne yenilikçi yaklaşım da getirilmiş olacak.

Proje kapsamında hem yeni deney cihazı ve yönteminin geliştirilmesi hem de atık lastiklerin zemin enerji sönümlemesinde kullanılabilirliği mümkün hale gelecek.

Projeyle geliştirilecek özgün deneysel tasarım, sönümleme mekanizmalarını daha iyi anlamaya olanak sağlayarak sektörde uygulanabilir sonuçlar ortaya koymayı amaçlıyor.

"Proje zeminin üzerine ve altına yapılacak yapıların güvenliği için hayati önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Keskin, projenin zeminin üzerine ve altına yapılacak yapıların güvenliği için hayati önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Zemin üzerinde herhangi bir darbe etkisi oluştuğunda, çeşitli işler için bu etkinin zemindeki yayılımını ya da sönümlenmesini de bilmemiz gerekir. Mesela herhangi bir zemin ortamına boru düşüyor olursak bu borunun üzerine ağırlık düştüğü zaman bu ağırlığın gömülü boruya etkisini bilmek önemlidir.

Ekip olarak 'Acaba zeminin enerji sönümlemesini direkt olarak tanımlayabilir miyiz?' sorusuyla araştırma yaptık. Bununla ilgili standartlaşmış deney metodolojisinin olmadığını gördük, sonrasında da bunu projelendirmek istedik."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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