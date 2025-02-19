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Karabük Üniversitesi'nde 2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Çalıştayı Düzenlendi

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Karabük Üniversitesi, 2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Hazırlık Çalıştayı'nı Yenice'de gerçekleştirdi. Çalıştayda üniversitenin stratejik hedefleri belirlendi ve risk yönetimi konularında önemli tartışmalar yapıldı.

Karabük Üniversitesince (KBÜ) "2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yenice Ihlamur Teras'ta gerçekleşen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, daire başkanları, akademik ve idari birimlerden temsilciler ile Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş katıldı.

Rektör Kırışık, stratejik planın üniversitenin geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Bu stratejik planla da hedefimize ulaşmak için temel ilkeleri ve stratejimizi belirlemiş olacağız. Bu çalışmaya katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir çalışma ve kıymetli bir emek. Hep birlikte nice başarılara, nice muvaffakiyetlere ulaşmayı ve ülkemizi, milletimizi, devletimizi dünyanın en iyi konumuna getirmek için çalışmayı, gayret etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, üniversitenin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ele alındı.

Çalıştay kapsamında, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler, Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Performans Göstergeleri ve Uygulama Planları, Risk Değerlendirme ve Yönetim Stratejileri üzerine duruldu.

Çalıştay sonunda, 2026-2030 Stratejik Plan taslağının öncelikli hedefleri ve uygulama planları belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Ömer Ayhan'dan KBÜ'ye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Ömer Ayhan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, üniversite ile bakanlık arasındaki işbirliği olanakları değerlendirildi, enerji sektöründeki gelişmeler ve üniversitenin bu alandaki akademik çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

KBÜ Rektörü Kırışık, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren akademisyenlerle buluştu

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren ve akademik teşvikte üstün başarı gösteren akademisyenlerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda akademisyenlerin yaşadığı süreçler, beklentiler ve akademik başarıların sürdürülebilirliği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, "Üniversitemizin bilimsel alandaki yükselişi akademisyenlerimizin katkılarıyla mümkün oluyor. Bilgi birikiminizi nasıl daha geniş kitlelere yayabiliriz, başarı kültürünü nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz, bunları istişare etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

KBÜ, Teknofest 2025 için hazırlıklarını sürdürüyor

Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'e geniş katılım için çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 52 ana kategori ve 118 alt kategoride yarışmaların yer alacağı, İstanbul'da düzenlenecek etkinlik için başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

KBÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Teknofest 2025 tanıtım etkinliğinde yarışmaların detayları, yeni kategoriler ve üniversite bünyesinde açılacak atölyeler tanıtıldı.

Öğr. Gör. Bahadır Furkan Kınacı, öğrencilere yarışmalara katılım süreci hakkında bilgi verdi.

T3 Vakfı Karabük İl Sorumlusu Yelda Doğan, Teknofest'in önemini ve üniversitenin organizasyondaki rolünü anlattı.

Etkinlikte, Teknofest Kulübü tanıtılarak öğrencilere kulübün sunduğu fırsatlar hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte ayrıca, Karabük Üniversitesinde Teknofest'in çalışma birimi ve Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağı duyuruldu.

KBÜ, "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" formunda temsil edildi

KBÜ, "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" forumunda temsil edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı.

İş dünyası ve akademiden önemli isimler, 9 oturumdan oluşan forumda yetenek yönetimi ve istihdam konularını ele aldı.

Foruma, KBÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Tekin, müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi M. Salih Gül ve Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad Şekkeli katıldı.

Forum süresince yapılan temaslar, KBÜ öğrencileri için yeni kariyer ve staj imkanlarının araştırılmasına katkı sağladı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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