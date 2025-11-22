Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma Merkezi, Yeni Politika Önerileri Geliştiriyor

İhtiyaç duyulan alanlarda yeni kamu politikalarının üretilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulan Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Koordinatörlüğünde 125 akademisyenle yaşanan veya yaşanması olası sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştiriliyor.

Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, KAPGEM Koordinatörlüğünün 21 Şubat 2024'te kurulduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Kırışık, düşünce kuruluşu olarak nitelendirilen KAPGEM'de 125 akademisyen, bürokrat ve gönüllü öğrencinin çalışarak kurum ve kuruluşlara politika raporları ürettiğini söyledi.

KAPGEM bünyesinde hazırlanan politika raporlarının belli bir problemin çözülmesi konusunda olabildiği gibi Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik de olabileceğini belirten Kırışık, şöyle konuştu:

"Aile ve sosyal hizmet politikaları, eğitim politikaları, bilim politikaları, gelecek politikaları, Çin politikaları, Pakistan politikaları gibi KAPGEM bünyesinde 27 politika masamız var. Şu anda 28'incisini kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu masalarda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz politikaları geliştiriyor ve güçlendiriyoruz."

Fatih Kırışık, şu ana kadar tamamladıkları Türk Bilim İndeksi Modeli, Türkiye Uluslararası Öğrenci Raporu, Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli Önerisi, Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu, Dezenformasyonla Mücadeleye Yönelik Politika Önerileri, Trafik Güvenliği Kamu Politikası Raporu ve MHRS Geliştirilmesi Politika Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı.

Güncel konulara akademik perspektif sunmaya çalıştıklarını belirten Kırışık, "Hazırladığımız raporlarımızla ülkemize çok önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bilimi, politika alanında bilgi üretir hale getirmek ve bunu hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

"Orman yangınlarına çözüm için orman politikaları masası kurduk"

Rektör Kırışık, orman yangınlarıyla ilgili de çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Orman yangınları olunca, 'Ülkemizin bu sorununa nasıl çözüm bulabiliriz?' diye orman fakültemizdeki bu alanda uzman arkadaşlarımızla hemen orman politikaları masası kurduk. Bu masayla 'Orman yangınlarını nasıl ortaya çıkmadan önleyebiliriz?' diye çalıştık. Yaptığımız toplantılar neticesinde 19 maddelik bir politika raporu ortaya çıkardık. Aynı zamanda bu politika raporumuzu kitaplaştırdık ve yayın aşamasına geldi. Uluslararası yayın olarak yayımlayacağız. Orman yangınlarını ortaya çıkmadan önlemek için temel ilkeleri belirlediğimiz, dünyanın orman yangınlarını önleme politikalarını incelediğimiz çok gelişmiş bir rapor oldu."

Kırışık, koordinatörlüğün hazırladığı raporlar ve sunduğu akademik katkılarla Türkiye'nin kamu politikası üretim kapasitesine bilimsel derinlik kazandıran öncü merkez haline geldiğini sözlerine ekledi.