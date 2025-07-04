Karabük Üniversitesi Kampüsünde Tilki Görüntülendi
Karabük Üniversitesi kampüsünde yiyecek arayan bir tilki, rektörlük binasının yakınlarında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde tilkinin, seslendiren kişilerin olduğu yöne ilerlemesi dikkat çekti.
Karabük Üniversitesi kampüsünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rektörlük binasının yakınlarına gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kayıtta, binanın yakınlarında gezinen tilkinin, seslenen kişilerin olduğu yöne ilerlemesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel