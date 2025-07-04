Karabük Üniversitesi Kampüsünde Tilki Görüntülendi

Karabük Üniversitesi kampüsünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rektörlük binasının yakınlarına gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kayıtta, binanın yakınlarında gezinen tilkinin, seslenen kişilerin olduğu yöne ilerlemesi yer alıyor.