Karabük Üniversitesi Erasmus+ Hibesini Yüzde 21 Artırdı

Erasmus+ KA131 projelerinde hibesini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artıran Karabük Üniversitesi (KBÜ), öğrenci ve akademisyenlere Avrupa'da daha geniş imkanlar sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen program kapsamında KBÜ'nün 2024 yılında 392 bin 230 avro olan hibe tutarı, 2025 yılında yaklaşık yüzde 21 artışla 473 bin 300 avroya ulaştı.

Artan hibe sayesinde KBÜ'lü öğrenci ve akademisyenler Avrupa'da daha fazla hareketlilik fırsatı yakalayacak.

Üniversite, Erasmus+ KA131 projeleri sayesinde Polonya, Almanya, İtalya, Fransa, Romanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Kuzey Makedonya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesiyle işbirliklerini sürdürüyor.

KBÜ'nün esnek ve yenilikçi eğitim modellerine verdiği önemi gösteren Blended Intensive Program (Karma Yoğun Eğitim) faaliyetleri de 2024 yılında bir kez düzenlenmişken, 2025 yılında üç kez gerçekleştirilerek dikkat çekici artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Erasmus+ KA131 projelerinde elde edilen başarının, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası hareketlilikten daha fazla yararlanmaları için uzun süredir kararlılıkla çalışıyoruz. Son yıllarda Erasmus+ kapsamında yakaladığımız ivme, Avrupa yükseköğretim alanında görünürlüğümüzü artırıyor." ifadelerini kullandı.

2025 yılında hibe tutarında gerçekleşen yüzde 21'e yakın artışı yalnızca bir rakamsal yükseliş olarak değil, nitelikli işbirliklerinin, kültürlerarası deneyimin ve akademik üretkenliğin güçlenmesi olarak gördüklerini kaydeden Kırışık, "Önümüzdeki süreçte de Erasmus+ başta olmak üzere tüm uluslararası projelerde daha kapsamlı adımlar atarak, Karabük Üniversitesini küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.