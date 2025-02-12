Karabük Üniversitesi, 2025 'Aile Yılı' için Akademik Destek Sağlayacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Aile Yılı" için akademik destek verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi, KBÜ bünyesindeki akademik çalışmalara yeni ivme kazandırdı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğüne (KAPGEM) bağlı Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası, Türkiye'de doğum oranlarını artırmaya yönelik aile politikaları üzerine kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

KAPGEM Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleşen toplantıda, koordinatör yardımcıları Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ve Doç. Dr. Mehmet Kırlıoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası Başkanı Doç. Dr. Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu ve masa üyeleri yer aldı.

Toplantıda, "Bir Çocuk Anne İçin, Bir Çocuk Baba İçin, Bir Çocuk Ülke İçin" başlıklı raporun geliştirilmesi gündeme alındı. Türkiye'nin aile politikaları üzerine yeni model önerileri ve çözüm stratejileri detaylı değerlendirildi.

Sosyalfest 2025 etkinlikleri kapsamında "Aile Yılı" temasıyla farkındalık ve dayanışma projelerine ev sahipliği yapacak KBÜ, aile bağlarını güçlendirecek çalışmalara akademik destek sunmayı sürdürecek.???????