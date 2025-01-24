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Karabük'ün Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Karabük'ün Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Keltepe Kayak Merkezi ve çevresi karla kaplandı. Sıcaklık 5 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sıcaklığın en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kayak merkezinde gün içinde yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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