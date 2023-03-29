Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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Karabük'ün yüksek kesimleri, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Karabük'ün yüksek kesimleri, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar yağışı etkisini gösterdi.
Karabük Valiliği, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel