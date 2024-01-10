Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk karı etkili oldu. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği kayak merkezinde kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.