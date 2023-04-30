Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerinde Nisan ayı sonunda kar yağışı etkili oluyor. Ormanların ve doğanın beyaz örtüyle kaplandığı Büyükdüz mevkiinde yer yer kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Nisan ayının son günlerinin beyaza bürüdüğü o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.