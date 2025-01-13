Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlamış olan sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve çevresindeki ilçeler beyaza büründü. Trafik ve karayolları ekipleri, kar yağışına karşı önlemler aldı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

İsrail'in işgali genişliyor! Başkente 20 kilometre kadar yaklaştılar
img

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
img

Yapılan son zamma isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Gol düellosunda eşitlik bozuldu

Gol düellosunda eşitlik bozuldu! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Son Dakika Haberleri

Dzeko pozisyonu kırmızı kart mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Konyaspor – Fenerbahçe)? Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı? Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozison korner mi aut mu? Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.