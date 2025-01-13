Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı
Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlamış olan sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve çevresindeki ilçeler beyaza büründü. Trafik ve karayolları ekipleri, kar yağışına karşı önlemler aldı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.
Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel