Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yeşil alanlar beyaza büründü.

Karabük'te, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Yolda ulaşımda aksama yaşanmıyor.

