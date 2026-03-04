Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yeşil alanlar beyaza büründü.
KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yeşil alanlar beyaza büründü.
Karabük'te, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Yolda ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı