Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
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Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi Mart ayının ikinci haftasında da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu tesiste yoğun sis de etkili oluyor.
Öte yandan Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkii ile Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel