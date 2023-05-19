Karabük'ün yöresel tatları şenlikte tanıtıldı

Karabük'te düzenlenen şenlikte yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Bu yıl ikincisi kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde kentte 2. Karabük Lezzet Şenlikleri düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda yapılan şenlik, Safranbolu ilçesinin Yörük köyünde başladı.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri köyde yürüyüş yaptı. Daha sonra yöresel "koz böreği" sunumu gerçekleştirildi.

Yazıköy köyünde ise "Yazıköy keşkeği" protokol üyelerince fırına verildi.

Etkinliğe, Vali Vekili Muhittin Gürel, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Belediye Başkanı Elif Köse, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler, 25 Mayıs'ta sona erecek.