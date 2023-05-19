Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'ün yöresel tatları şenlikte tanıtıldı

Karabük'ün yöresel tatları şenlikte tanıtıldı

Güncel Haberler

Karabük'te düzenlenen şenlikte yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Karabük'te düzenlenen şenlikte yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Bu yıl ikincisi kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde kentte 2. Karabük Lezzet Şenlikleri düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda yapılan şenlik, Safranbolu ilçesinin Yörük köyünde başladı.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri köyde yürüyüş yaptı. Daha sonra yöresel "koz böreği" sunumu gerçekleştirildi.

Yazıköy köyünde ise "Yazıköy keşkeği" protokol üyelerince fırına verildi.

Etkinliğe, Vali Vekili Muhittin Gürel, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Belediye Başkanı Elif Köse, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title