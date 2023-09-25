Karabük'ün Yenice ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice- Karabük karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Vedat A. (44) yönetimindeki 78 YA 684 plakalı otomobil ile Mustafa K. (60) yönetimindeki 16 LJM 44 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile Azize (44) ve Mustafa Akbıyık (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK