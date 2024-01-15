Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çakıllar köyü Manavlar Mahallesi'nde çıkan yangında U.K'ye ait tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için olay yerine sevk edilen itfaiye aracı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yangın yerine Yenice Orman İşletmesi arazözü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü ve ev tamamen yandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Çakıllar köyü Manavlar Mahallesi'nde U.K'ye ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangını söndürmek için yola çıkan Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerinin bulunduğu araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bunun üzerine yangın yerine Yenice Orman İşletmesi arazözü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev tamamen yandı.